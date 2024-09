Nei primi sei mesi dell’anno è aumentata l’attrattività del territorio italiano, con una spesa turistica in crescita complessivamente del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il dato, emerso dall’analisi dei dati dei pagamenti realizzata da Mastercard e riportata dal Sole 24Ore, indica un incremento registrato in modo analogo dai flussi provenienti da viaggiatori nazionali e internazionali, che equivalgono rispettivamente al 36% e 64% del totale.

L’Italia rimane la meta preferita dai tedeschi e a seguire dagli americani, dagli svizzeri, dagli inglesi e dai francesi. Rispetto agli scorsi anni, però, per i tedeschi e gli svizzeri la crescita è stata limitata, mentre si registra un incremento degli afflussi di inglesi e americani (per entrambi un +9% rispetto al 2023) e un boom di turisti francesi (+22% rispetto al 2023).

“Rispetto al fenomeno del cosiddetto overtourism - spiega Luca Corti, nuovo country manager di Mastercard Italia - dall’analisi dei dati degli ultimi anni emerge un trend confortante, con un’alta stagione che si sta allargando da maggio a ottobre, e una buona capacità di accogliere i turisti anche durante i picchi che restano comunque alti. Il sistema su questo fronte si sta autoregolando”.

A livello territoriale il Veneto si conferma la regione con i maggiori flussi turistici internazionali, registrando +32% di ingressi di viaggiatori esteri, con un peso del turismo internazionale del 71% sul totale, con tedeschi e austriaci ai primi due posti e con Venezia che contribuisce a più della metà del turismo regionale.

I cinque corridoi più importanti in termini di spesa per Venezia nel mese di luglio scorso sono stati Germania, Austria, Svizzera, Usa e Francia, con i turisti americani in testa se si considera la crescita su base annua del 12,3%.

I consumatori europei continuano a dare priorità alle esperienze, la cui spesa ha raggiunto il 22% del totale, una percentuale significativamente superiore a quella pre pandemia. In Europa la spesa in esperienze e nightlife ammonta al 12% del totale, il livello più alto registrato negli ultimi cinque anni.

Un grande ruolo in questo con–testo è ricoperto nello specifico dai grandi eventi, con le esperienze dal vivo che sono diventate una leva fondamentale per il turismo.