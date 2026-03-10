Spese Mediche 2° Rischio, la nuova polizza di I4T

Un nuovo prodotto pensato per offrire agli agenti di viaggi uno strumento ancora più flessibile e mirato nella protezione del cliente in viaggio. Si chiama ‘Spese Mediche 2° Rischio’ la polizza lanciata da I4T che permette di integrare il massimale spese mediche già previsto dalle assicurazioni inserite nei pacchetti dei tour operator: al momento dell’emissione, si può selezionare il massimale desiderato scegliendo tra 4 scaglioni che variano da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1 milione di euro a persona.

“Spese Mediche 2° Rischio è una polizza “add-on”, complementare rispetto alle coperture già fornite dai tour operator, che l’agente di viaggi può aggiungere quando il contesto, la destinazione o la tipologia di cliente lo richiedono – spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. In questo modo è possibile garantire una copertura davvero su misura, assicurando la massima sicurezza e tutela”.

Accanto alla novità di prodotto, I4T conferma gli investimenti in tecnologia, con importanti progetti legati all’implementazione di agenti AI nella piattaforma per l’emissione e la gestione delle polizze, e nel supporto diretto agli agenti di viaggi, attraverso una rete di 15 area manager coordinati dal direttore di rete Ilaria Bortolato, a copertura di tutto il territorio nazionale, che garantiscono consulenza sul prodotto e formazione continua.

“Dopo un 2025 in crescita in doppia cifra, la prima parte del 2026 conferma un trend positivo, con una domanda sostenuta e un’attenzione crescente alle coperture assicurative più rilevanti per i viaggiatori – conclude Garrone -. Tra tutte le garanzie, la copertura delle spese mediche si conferma al primo posto nelle richieste, e da questa evidenza nasce la polizza Spese Mediche 2° Rischio”.