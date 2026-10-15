Spiagge.it: l’ombrellone online vale 76 milioni di euro

L’estate 2026 supera le aspettative per il mercato balneare digitalizzato. Secondo i dati presentati a TTG Travel Exhibition da Gabriele Greco, ceo di Spiagge.it, il transato online della piattaforma raggiunge i 76 milioni di euro, in crescita del 50% sul 2025.

Il comportamento dei clienti evolve: il 7,4% degli ombrelloni venduti passa ormai dall’online e le giornate-ombrellone prenotate digitalmente crescono del 20% su base annua. Per Greco, il dato dimostra che il digitale non cannibalizza le vendite dirette, ma porta nuovi clienti agli stabilimenti: “Sono clienti che prenotano generalmente con 5-8 giorni di anticipo una giornata e mezza e passano nel 65% dei casi dal sito dello stabilimento, considerato un canale di fiducia, hanno una spesa media di 39 euro per ombrellone, che sale a 62 euro con i servizi aggiuntivi”.

Da sottolineare un dettaglio sui prezzi: il 56% degli stabilimenti non ha ritoccato i listini.