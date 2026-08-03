Sono iniziati venerdì scorso i controlli a campione negli aeroporti per gli arrivi dalla Spagna. Dopo che l’Italia ha sospeso temporaneamente il trattato di Schengen con il Paese iberico, a causa della crisi di Ceuta, in Marocco, dal 31 luglio negli aeroporti italiani sono scattati controlli temporanei alle frontiere.

Si tratta di controlli ‘a campione’, nei quali vengono visionati i documenti per passeggeri di Paesi terzi (ossia per quelli extra Ue) in arrivo sui voli provenienti dalla Spagna.

Nessuna ripercussione sul turismo

Dopo i primi giorni, sembra non verificarsi nessuna particolare ripercussione né sui flussi turistici, né sulla puntualità delle operazioni di sbarco e di uscita dei passeggeri dalle aerostazioni.

Le misure di controllo, sempre e solo relative ai passeggeri extra Ue, che quindi non impattano sui turisti italiani in vacanza in Spagna in questi giorni, proseguiranno per un mese.