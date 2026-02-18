Su Clikki la polizza Medico-Bagaglio di IMA Italia Assistance

IMA Italia Assistance approda su Clikki. La filiale italiana di Groupe IMA ha siglato un accordo con la piattaforma assicurativa digitale di Spencer&Carter per la distribuzione della polizza Medico-Bagaglio.
Attraverso l’accordo, la soluzione assicurativa – che offre coperture per spese mediche, assistenza sanitaria e protezione del bagaglio – diventa acquistabile direttamente su Clikki al momento della prenotazione dei servizi.
“La collaborazione con Clikki rappresenta un passo ulteriore nel potenziamento del nostro canale b2b, grazie a un operatore giovane, ma già riconosciuto per la capacità di innovare la customer experience digitale nel mondo dei viaggi - commenta Andrea Pappalardo, head of sales Tourism di IMA Italia Assistance -. Essere presenti su piattaforme come Clikki significa intercettare nuovi segmenti di clientela e garantire soluzioni semplici e immediate per viaggiare in sicurezza”.
Per Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, la “partnership rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di soluzioni assicurative integrate ad alto valore per il canale travel. L’integrazione della polizza IMA Italia Assistance in una piattaforma digitale come Clikki risponde all’esigenza degli operatori di offrire strumenti semplici e immediatamente fruibili, perfettamente inseriti nel flusso di prenotazione. Un modello che consente ai partner di coniugare tutela del viaggiatore, qualità dell’offerta ed efficienza commerciale”.