Suite Travel inaugura una sede a Benevento

Suite Travel non si ferma. Antonella Ruperto e Giada Marabotto guardano avanti e aprono una nuova sede a Benevento, in via E. Goduti 25.

Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto pilota, che decolla con l’inaugurazione della prima sede interregionale a marchio Suite, preannunciando ulteriori novità in altre regioni italiane.

“Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti fino ad oggi. Il nostro team lavora duramente per assicurare al cliente una presenza capillare su tutto il territorio italiano e un punto di appoggio per i nostri consulenti che lì potranno incontrare i propri clienti” commenta Giada Marabotto, titolare di Suite Travel insieme ad Antonella Ruperto.

“Il team di consulenti online è tuttora un elemento cardine della nostra attività. La presenza fisica darà loro maggiori opportunità” aggiunge Antonella Ruperto.

A tale proposito Suite Travel prosegue nella ricerca di esperti che, se vorranno, potranno unirsi al team. La sede di Benevento è già operativa e pronta ad accogliere clienti e consulenti così come le due sedi di Roma (via Bombay 18) e Monterotondo (via Saffi 10).