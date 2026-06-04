Suites Global e Air Arabia siglano un accordo per rafforzare la connettività verso il Medio Oriente

Suites Global annuncia un nuovo accordo di collaborazione con Air Arabia. L’intesa, fanno sapere in una nota alla stampa, ha l’obiettivo di ampliare le opportunità di collegamento verso le destinazioni dove Suites Global opera direttamente con i propri servizi on-the-ground: Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrain, Arabia Saudita, Egitto e Marocco.

Grazie alla partnership, il mercato italiano avrà a disposizione una maggiore disponibilità di rotte e frequenze competitive.

L’accordo contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza commerciale di Suites Global sul mercato italiano. Oggi il network dell’azienda supera le 2mila agenzie di viaggi attive distribuite in tutto il Paese, con l’obiettivo di raggiungere quota 3mila entro la fine dell’anno.

Un traguardo che Suites Global intende raggiungere mantenendo il proprio approccio distintivo, fanno sapere dall’azienda, ovvero visitare personalmente le agenzie una ad una attraverso una rete commerciale che copre quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, consolidando relazioni costruite sul contatto diretto, sulla formazione e sulla condivisione delle opportunità di business.