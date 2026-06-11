Summit On The Road di Primarete: focus sulle assicurazioni

Si è svolto in Campania, a Ischia, l’ultimo incontro dei Summit On The Road, il format itinerante organizzato da Primarete Network per confrontarsi direttamente con le agenzie di viaggi sulle principali tematiche del settore.

Particolare attenzione è stata dedicata alle assicurazioni di viaggio, sempre più determinanti nella costruzione di un’offerta completa e nella tutela del cliente finale e delle agenzie.

“Crediamo fortemente nel valore dell’incontro diretto con le agenzie di viaggi - spiega Ivano Zilio, Presidente di Primarete Network -. I Summit On The Road rappresentano un’occasione per confrontarci sulle sfide del mercato, condividere idee e costruire insieme nuove opportunità di crescita. Il tema delle assicurazioni è oggi più che mai centrale e merita un approfondimento concreto con gli operatori del settore”.

“L’appuntamento in Campania è un ulteriore passo nel consolidamento della partnership tra i9 tour operator e Primarete Network, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il turismo incoming e per la valorizzazione delle eccellenze italiane“ sostiene Paolo Zaramella, Responsabile Network. I Summit On The Road continueranno nei prossimi mesi con nuove tappe, sia nazionali che internazionali.