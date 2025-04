Takyon cerca nuove risorse, le posizioni aperte

Takyon, la startup italiana che ha introdotto sul mercato il concetto di proprietà digitale delle prenotazioni, cerca nuove risorse da assumere per ampliare il team. Cinque le posizioni aperte, tre da inserire nel team tech e due da inserire nel team di Business Development.

“Takyon ha cambiato il paradigma della prenotazione online - commenta il ceo e founder Antonio Picozzi -. Abbiamo introdotto la rivendibilità delle prenotazioni e la nostra innovativa tecnologia DirectSearch. Takyon non è solo una piattaforma, è il primo ecosistema decentralizzato che connette direttamente strutture ricettive e viaggiatori per creare una nuova esperienza di prenotazione che sia economicamente migliore per tutti e più autentica. Innovare per noi significa anche mettere a disposizione degli hotel partner e dei turisti che prenotano mediante Takyon un team di professionisti sia in ambito digitale, sia commerciale. Per questo siamo alla ricerca di nuovi talenti”.

Per quanto riguarda l’ambito tech, Takyon cerca due profili junior di programmatori, anche neolaureati o laureandi da formare, insieme a un profilo senior che abbia almeno due anni di esperienza sul campo e possa ricoprire il ruolo di Full-Stack Developer, per implementare nuove soluzioni per la piattaforma Takyon accanto al cto Vincenzo Bonaccorso. Il candidato ideale ha ottime capacità di problem solving e ha già maturato esperienza in ambito di programmazione e gestione dati. Ha inoltre familiarità con TypeScript, React, MongoDB, Node.js. e con il sistema di versioning Git.

Per quanto riguarda l’area di Business Development, Takyon cerca un profilo junior, anche neolaureati o laureandi da formare, insieme a un profilo senior che abbia almeno tre anni di esperienza sul campo e possa ricoprire il ruolo di Business Development Manager, per coordinare un team con il compito di concludere nuovi accordi e gestire le esigenze delle strutture ricettive già partner. I candidati ideali devono avere ottime doti relazionali, una solida esperienza B2B e un background nel settore hospitality.