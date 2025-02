Un 2025 iniziato alla grande. È questo lo stato di salute del travel italiano secondo le agenzie di viaggi che hanno voluto raccontare a TTG Italia i primi dati del nuovo anno, che sembra registrare una partenza davvero entusiasmante.

Early booking intenso, quindi, per la distribuzione, che tocca tutte le destinazioni anche per pratiche 'importanti'. Una tendenza che viene confermata anche dal tour operating: i principali operatori italiani prevedono una nuova fase di crescita, soprattutto sul fronte del budget. I clienti sono più disponibili a spendere, ma vogliono proposte personalizzate e esperienze autentiche.

Il racconto degli hotel

Fronte hotellerie, invece, il problema focale rimane sempre quello del personale. Lo spettro della mancanza di addetti preoccupa gli imprenditori dell'ospitalità, che corrono ai ripari cercando di rendere più attrattivo il lavoro nel settore.

E poi ancora, cosa cambia per la nuova Ita Airways dell'era Lufthansa: dall'unione dei programmi fedeltà Volare e Miles&More all'uscita dall'alleanza SkyTeam

Le destinazioni

Sul fronte delle destinazioni, il punto sulle mete emergenti, i grandi classici e i ritorni. A partire dall'Egitto, capace di reinventarsi in chiave lusso per arrivare all'Oman, che vuole affermarsi come 'leading destination' della Penisola arabica.

In Italia nell'anno del Giubileo, il racconto di come le regioni si stanno preparando a intercettare i flussi di pellegrini

