Tomasi, Noleggiare: “Crescita dei clienti nell’ultimo anno”

“Nell’ultimo anno abbiamo registrato un significativo incremento del numero di clienti, oltre ad un’importante crescita del fatturato relativo al canale turistico, a conferma del trend positivo e della solidità del nostro business”. Introduce così la partecipazione a TTG Travel Experience Franco Tomasi, a.d. di Noleggiare. L’azienda torna in fiera a Rimini per incontrare il trade e rafforzare il legame con l’intermediazione, fondamentale nel raggiungimento dei risultati.

La società è reduce da nuove aperture di location strategiche, quali Trapani e Trieste e dal trasferimento della sede di Linate all’interno dell’aeroporto – che consente una maggiore visibilità e una migliore accessibilità alla clientela. “Questi risultati sono stati la naturale conseguenza della strategia messa in atto, legata anche all’incremento della flotta di auto full electric e premium, con un’attenzione crescente in termini di sostenibilità e focus sull’ulteriore posizionamento nel segmento alto di gamma. Partecipare a questa importante vetrina ci consente di presentarci di persona a potenziali futuri partner”, aggiunge Tomasi.

Sempre sul fronte trade Noleggiare conferma l’impegno nei confronti delle agenzie di viaggi, con il pricing dedicato con regime netto commissionabile, studiato appositamente per offrire una maggiore competitività ed eccellenti opportunità di partnership, le soluzioni tailor-made e il supporto commerciale dedicato.