Sandals Resorts rilancia l’iniziativa “Sell & Go” dedicata agli agenti di viaggi. Il programma permette ai dettaglianti di ottenere un numero di notti gratuite in uno dei 18 Sandals Resorts o uno dei 3 Beaches Resorts: più alta è la categoria della camera prenotata (purché sia per un soggiorno minimo di 6 notti), più notti gratuite potrà ricevere l’agente di viaggio.

Per la categoria Butler (suite con maggiordomo) si ottengono 3 notti gratuite, per quella Club Level/Concierge si hanno 2 notti e, infine, 1 notte per qualsiasi altra tipologia di camera.

Per i clienti che hanno viaggiato nel 2022, gli agenti possono usufruire delle notti gratuite per viaggi da realizzarsi entro il 20 dicembre 2024, per i clienti che hanno soggiornato in un Sandals nel 2023, si possono richiedere le notti gratuite per viaggi entro il 20 dicembre 2025.

Questa iniziativa può essere sfruttata dall’agente di viaggi solo se ha completato il proprio training online, che permette di diventare competente sulle strutture del Gruppo.

Trascorsi 60 giorni dal rientro dei clienti in Italia, l’agente può richiedere le notti gratuite previste dal programma ‘Sell & Go’, che devono essere utilizzate entro i limiti stabiliti dal regolamento e richieste con un anticipo di almeno 60 giorni dalla data di arrivo desiderato nel resort; la camera che è possibile prenotare è di categoria Deluxe per un soggiorno minimo obbligatorio di almeno 3 notti fino ad un massimo di 7.