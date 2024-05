Tra sport e arte: Airbnb e i soggiorni esperienziali di ‘Icons’

Si chiama ‘Icons’ la collezione di esperienze firmata da Airbnb e dedicate agli amanti del cinema, dell’arte e dello sport. “Icons - spiega il co-founder e ceo di Airbnb Brian Chesky - trasporta i clienti all’interno di mondi che finora esistevano solo nella loro immaginazione”.

Tra le proposte una che riguarda l’Italia, con un soggiorno al Museo Ferrari di Maranello. I visitatori potranno dormire su un letto realizzato con la stessa pelle dei sedili delle auto da corsa più famose al mondo, faranno un giro con il pilota ambasciatore della Scuderia Ferrari Marc Gené e, per completare l’esperienza, avranno anche la possibilità di assistere a una gara come un Vip.

Tra realtà e finzione

I fan del film Pixar ‘Up’ avranno invece la possibilità di dormire all’interno della ricostruzione della casa del film del 2009, completa di oltre 8mila palloncini e situata tra le rocce rosse di Abiquiu, nel New Mexico.

Altra ricostruzione è quella della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, New York. Un’opportunità per vivere come un X-Men soggiornando in un ambiente animato in 2D.

Gli amanti della musica di Prince, invece, avranno invece la fortuna di poter soggiornare nella casa di Minneapolis, Minnesota, apparsa nel leggendario film Purple Rain e finora chiusa al pubblico. Ci sarà anche la possibilità di partecipare a una sessione in studio con i brani del cantante.

Tornando in Europa, invece, a Parigi la sala dell’orologio del Musee d’Orsay è stata trasformata da Mathieu Lehanneur in una lussuosa camera da letto. Dalla terrazza si potrà assistere alla opening ceremony dei Giochi Olimpici, lungo la Senna.