Traghettiper rinnova il sito, nuova interfaccia semplificata

Una nuova versione del sito web per Traghettiper, comparatore per la prenotazione di traghetti. Il comparatore ha messo in campo una nuova interfaccia per garantire una migliore esperienza utente, grazie a un design moderno e intuitivo che facilita la comparazione delle offerte dei traghetti.

Dopo aver inserito tutti i dati del proprio viaggio, il sistema di prenotazione mostra in tempo reale tutte le soluzioni di viaggio in traghetto disponibili, permettendo agli utenti di scegliere, in pochissimo tempo, la tariffa e la disponibilità più adatta alle proprie esigenze.

La collaborazione con i principali operatori del settore marittimo, garantisce ai clienti di TraghettiPer di poter contare su un'ampia scelta di compagnie di navigazione e rotte verso le più note località del Mediterraneo.

Le funzionalità introdotte recentemente da TraghettiPer sono un'ulteriore conferma dell'impegno costante dell'azienda nell’innovazione e nell’affidabilità.