Trainline viaggia spedita oltre i 10 milioni di biglietti venduti nel 2023. Nonostante l’instabilità internazionale, l’app per la prenotazione di treni e bus in Europa ha registrato una crescita costante in tutti i primi quattro mesi dell’anno, guadagnando terreno fra gli smart traveller oltre che sulla clientela più giovane (60% under 35).

“A distanza di 25 anni dal nostro debutto in Uk - spiega Andrea Saviane, country manager di Trainline Italia - siamo oggi considerati un ‘compagno di viaggio’ più che una semplice piattaforma di vendita, dal momento riusciamo ad assistere il cliente in tempo reale in ogni fase del viaggio: combiniamo le proposte di tutti gli operatori europei e offriamo una navigazione immediata, veloce, così come il miglior prezzo garantito”.

Non è un caso che l’ultima ricerca commissionata a YouGov attesti che il 70% degli italiani preferisca oggi acquistare biglietti online e il 76% dichiari apertamente di amare il treno per gli spostamenti, al punto da concedersi più viaggi nel corso dell’anno (tre italiani su quattro).

“La reintroduzione dei treni notturni e lo sviluppo ferro-gomma transnazionale lasciano prevedere ulteriori e ampi margini di crescita, favorendo un ridimensionamento dell’uso dell’auto in Europa, soprattutto nella fascia 18-24 anni e leisure (80%). Se le città d’arte italiane restano la scelta top, i prodotti a più forte crescita sono proprio quelli crossborder come i treni Milano-Parigi o le tratte dirette per la Svizzera e la Germania”.