Trasporti e disservizi, I4T potenzia le polizze ancillari

I4T potenzia le polizze ancillari per tutelare i viaggiatori dai disservizi dei trasporti. L’intermediario assicurativo amplia I4Connection, che interviene sulle coincidenze; e la polizza parametrica ritardo volo, che indennizza automaticamente i clienti.

Continua, inoltre, l’impegno dell’azienda verso le nicchie di mercato più redditizie per le agenzie con le nuove polizze Long Stay, per soggiorni fino a 365 giorni consecutivi, pensate in particolare per i clienti della terza età e per i nomadi digitali, così come per gli under 35 e i giovani che optano per i viaggi studio.

“In controtendenza rispetto alle aspettative di ridimensionamento del boom assicurativo post-pandemico, il 2024 si conferma un’ottima annata - dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa Insurance Travel - con il volume di affari dei primi 8 mesi in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023, accompagnato da un aumento dell’8% delle agenzie partner. Come sempre - conclude -, le polizze medico bagaglio e annullamento sono le più emesse, ma ormai nel 30% dei casi sono accompagnate da una o più coperture ancillari, legate principalmente ai trasporti, che offrono un concreto supporto finanziario agli agenti di viaggio in caso di imprevisti”.