Travel Angels lancia la Cruise Academy con Costa Crociere e Msc Crociere

Travel Angels lancia Cruise Academy, un’iniziativa dedicata ai propri consulenti che vogliono approfondire la conoscenza e la vendita del prodotto crociera in collaborazione con Costa Crociere e Msc Crociere. Un percorso gratuito per i partecipanti, di minimo sei mesi, alla cui prima edizione ha aderito circa il 20% dei consulenti.

Cruise Academy si inserisce in una strategia precisa per Travel Angels: non limitarsi ad aumentare i volumi di vendita, ma investire sulla preparazione dei consulenti e sulla loro capacità di trasformare la conoscenza del prodotto in valore per il cliente.

“Oggi non basta conoscere una nave, una cabina o un itinerario”, spiega Deborah Rainis, portavoce di Travel Angels. “Bisogna saper individuare la soluzione giusta, comunicarla, raccontarne il valore e distinguere la consulenza professionale rispetto a un mercato online estremamente competitivo. Con Cruise Academy vogliamo costruire competenze solide e una vera specializzazione, non semplicemente aumentare il numero di persone che vendono occasionalmente una crociera”.

Un ciclo di formazione online arricchito dal confronto diretto con i commerciali delle compagnie, con approfondimenti sul prodotto, aggiornamenti sulle opportunità del mercato, e anche incontri di persona ed esperienze a bordo delle navi.