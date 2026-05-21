Travel Expert affida a Manuela Brambilla lo sviluppo della divisione Mice

Travel Expert potenzia l’area Mice. L’azienda annuncia l’ingresso di Manuela Brambilla a cui è affidato il compito di guidare e sviluppare la divisione.

Brambilla metterà a disposizione il proprio know-how al servizio dei Personal Travel Expert, affiancandoli nella gestione delle opportunità legate ai viaggi d’affari e all’incentive.

“L’ingresso di Manuela Brambilla segna un momento decisivo per lo sviluppo della divisione Mice”, dichiara Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert. “La sua profonda competenza ci permette di offrire una regia unica e un supporto notevole ai nostri PTE. Grazie a questo coordinamento, ci poniamo l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il segmento, che attualmente incide per il 15% sul fatturato complessivo, con l’ambizione di incrementare significativamente i volumi”.

La carriera

Brambilla vanta un background professionale di alto livello, costruito attraverso un’esperienza trasversale nella distribuzione turistica e nel business travel. La sua carriera vanta radici in realtà storiche come CIT Viaggi, Di Lauro Viaggi e Robintur, dove ha maturato una competenza verticale nello sviluppo del segmento incentive e congressuale. Di rilievo anche il trascorso pluriennale come senior product manager in Last Minute Tour, ruolo che le ha permesso di presidiare l’intera filiera operativa: dalla contrattazione internazionale alla gestione della marginalità del prodotto, sino alla formazione delle reti agenziali e all’implementazione di sistemi di prenotazione avanzati.

Parallelamente a questa solida base nel travel, Brambilla si è impegnata nell’ambito dello sport management, in qualità di co-fondatrice di realtà dedicate alla procura sportiva, si è occupata della ricerca di nuovi talenti e della gestione di eventi nel mondo del basket.