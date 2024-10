Travel Expert investe in formazione: ecco le nuove opportunità

Punta sulla formazione la rete di agenti di viaggi omnicanale Travel Expert. L'azienda lancia un programma formativo strutturato in due percorsi: un Master, in partnership con Marketing Digital Mind, specializzato in lead management, e un corso one to one, guidato da un coach competente nel settore del marketing turistico.



“Con un mercato del turismo in continua evoluzione - spiega Luigi Porro (nella foto), founder e ceo - è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative. Travel Expert si impegna a supportare la propria rete di professionisti con strumenti formativi che migliorano non solo le loro competenze tecniche, ma anche la capacità di affrontare le sfide del mercato globale”.



La prima edizione del master è partita a metà settembre, ed entro fine anno sfornerà i primi diplomati.