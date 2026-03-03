Il debutto alla passata edizione di TTG Travel Experience sembra aver portato bene a Travel Friends, che guarda con sempre maggiore interesse a un’espansione internazionale. Nei primi mesi di attività la piattaforma b2b ha incassato buoni risultati. “Abbiamo già oltre 2mila agenzie registrate sulla nostra piattaforma e abbiamo chiuso alcuni accordi con diversi network, con cui abbiamo iniziato attività congiunte per farci conoscere alle loro reti per presentare al meglio il nostro prodotto” spiega il ceo & founder Michele Ramanzin.

Anche il 2026 per l’azienda, in questi giorni a ITB Berlin, è partito con il piede giusto: “L’anno è iniziato in linea con le nostre aspettative, sia in termini di prenotazioni, che in termini di agenzie attive. E vogliamo assolutamente incrementare questo trend”.

Per raggiungere l’obiettivo Travel Friend sta lavorando per potenziare l’offerta, in modo da supportare le agenzie nella costruzione dei pacchetti e nella personalizzazione. “Stiamo ampliando la sezione crociere, che è un servizio molto apprezzato dalle adv - rivela Ramanzin -, stiamo potenziando l’offerta Mediterraneo e i tour a partenza garantita per Europa e Usa”.

Si lavora parallelamente sul presidio commerciale. “Stiamo potenziando sul territorio la forza vendite, che oggi conta 9 sales. Inoltre partiremo a breve con un roadshow in varie città italiane per incontrare più adv possibili; saremo presenti alle fiere nazionali con un nostro stand e su richiesta organizziamo dei webinar per singole adv”.

Nonostante sia sul mercato da poco, Travel Friens nutre già forti ambizioni di internazionalizzazione. La presenza a ITB fa parte infatti “di una strategia di espansione sui mercati internazionali per vendere i nostri contratti diretti in Italia a operatori internazionali via XML” .

Non manca, in ultimo, l’impegno sul fronte della tecnologia. “Il grosso investimento lo abbiamo fatto lo scorso anno e, quindi, adesso dobbiamo consolidare la tecnologia che abbiamo - racconta il ceo -, ma ovviamente con i nostri partner siamo sempre attenti a eventuali novità”.