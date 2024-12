Cinque tendenze per disegnare il futuro del turismo. Amadeus ha rilasciato il report sui Travel Trends 2025, per individuare quelle che saranno le linee guida del comparto nel prossimo anno. Il colosso tecnologico ha evidenziato le cinque tendenze che ridefiniranno il settore dei viaggi durante il prossimo anno: si tratta della nostalgia, della personalizzazione dei voli, degli hotel che diventano destinazioni, del boom del turismo asiatico e del ritorno delle connessioni umane offline.

Il primo trend si fonda sulla ricerca di emozioni connesse alla propria infanzia, colpisci in primo luogo i Millennials e la Gen Z; l’idea è quella di vivere delle vacanze felici facendo appello ai ricordi di esperienze passate.

Parlando di customizzazione invece, il riferimento è all’esperienza in aereo con delle in-flight experience sempre più immersive grazie al Wi-Fi ultraveloce, alla connessione 5G e, soprattutto nelle prime classi e nelle business più prestigiose, anche il supporto della realtà virtuale.

La rivoluzione dell’esperienza

La terza tendenza abbraccia il mondo dell’hospitality che vede un interesse crescente verso quelle strutture ricettive con una forte identità capaci di trasportare gli ospiti nella cultura locale, nella storia o nelle bellezze naturali del paesaggio circostante per vivere così un viaggio nel viaggio.

In ultimo, come riporta travelmole.com, Amadeus analizza ancora due trend: il rinato interesse per l’Asia dettato sia da semplificazioni nelle procedure d’ingresso o dal facile rilascio di visti per i nomadi digitali, sia da una centralità nella cultura pop con serie TV come The White Lotus e Squid Game.

Per concludere, la quinta novità sarà una ritrovata voglia di abbandonare il digitale e le app di dating e, al contrario, girare il mondo per conoscere nuove persone, che siano amici o magari l’anima gemella.