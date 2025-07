TravelDesk entra in Esa Group, top player per il business travel

Nasce una nuova struttura destinata a giocare un ruolo di primo piano nel mercato italiano dei viaggi d’affari e dell’organizzazione di eventi. È partita, infatti, l’integrazione fra TravelDesk e Fieschi Travel, marchio storico dell’agenzia di viaggi già parte di Esa Group, un’operazione che segna l’avvio della fusione tra due realtà attive da oltre trent’anni e accomunate da una visione orientata alla crescita, alla sinergia e all’innovazione dei servizi. Le due agenzie confluiranno progressivamente in un unico soggetto all’interno di Esa Group.

“Si tratta della naturale evoluzione di due storie imprenditoriali che condividono valori, visione e passione per il proprio lavoro. L’unione tra Fieschi Travel e TravelDesk rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere a sistema le rispettive esperienze e ampliare la nostra capacità di servire le aziende con un’offerta più ricca e strutturata - ha commentato Gian Enzo Duci, managing director di Esa Group -. Il nuovo soggetto, forte dell’apporto di entrambe le realtà, si posiziona sul mercato come uno dei principali player indipendenti del settore. Con un volume d’affari complessivo nel solo settore del business travel superiore a 35 milioni di euro annui e un portafoglio di oltre 650 clienti corporate attivi, potremo competere alla pari con le maggiori Travel Management Companies italiane.”

L’operazione apre inoltre la strada a nuove prospettive di sviluppo su scala internazionale, con l’obiettivo di estendere progressivamente la presenza e i servizi in altri mercati strategici.

TravelDesk continuerà inoltre a rappresentare l’Italia all’interno del network internazionale GlobalStar Travel Management, attivo in 55 Paesi con oltre 2.500 sedi e con un fatturato complessivo superiore ai 12 miliardi di dollari. Una partnership strategica che garantisce un elevato potere d’acquisto e si traduce, per i clienti, in programmi di viaggio e progetti Mice più competitivi, benefit esclusivi grazie alla rete globale di partner e fornitori, soluzioni tecnologiche avanzate e la possibilità di partecipare come unica entità a gare internazionali.

“L’ingresso di TravelDesk nel Gruppo Esa non nasce da una necessità, ma da una visione: quella di costruire un polo specializzato e competitivo, che sappia rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di mobilità e organizzazione di aziende italiane e internazionali – ha dichiarato Mirella Bruschi, founder di TravelDesk -. L’operazione mira, infatti, a valorizzare ogni elemento distintivo delle due strutture, mantenendo continuità nei servizi e nei referenti, rafforzando al contempo la capacità operativa, la copertura territoriale e la forza contrattuale verso clienti e fornitori”.

In quest’ottica, l’operazione si fonda sulla valorizzazione del capitale umano di entrambe le realtà, con l’obiettivo di crescere in termini di risorse, competenze e solidità. Continuità e rafforzamento saranno i principi guida: i team restano, i servizi evolvono, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le best practice di ciascuna realtà e generare nuovo valore per clienti, partner e collaboratori.