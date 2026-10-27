Traveltech: i servizi Guidely, Traveltrust e Polyglot per le pmi del turismo

I SERVIZI GUIDELY, TRAVELTRUST E POLYGLOT DI TRAVELTECH CONQUISTANO LE PMI DEL TURISMO di Alberto Caspani

La digitalizzazione dei processi rivoluziona anche l’attività delle guide professionali. Razionalizzazione ed efficientamento della attività personale, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione burocratica e le operazioni di fatturazione, stanno infatti rafforzando l’adozione dell’app Guidely di BC Soft, azienda specializzata in soluzioni digitali e intelligenza artificiale.

“Al di là del settore alberghiero - ha spiegato a TTG Travel Experience Paola Recchi, digital transformation advisor TravelTech by BC Soft - sono soprattutto le piccole-medie imprese del turismo a necessitare oggi di strumenti tecnologici agili per il salto qualitativo della propria attività”.

Cybersecurity inclusa: un tema ancora sottovalutato dai più. “La nostra risposta - continua Recchi - consiste nell’implementare sia le funzioni di app già lanciate, ad esempio con l’aggiunta di una landing page per StayAdvisor grazie alla quale non occorre rifare siti web aziendali o professionali ormai obsoleti, sia mediante software di controllo come TravelTech Trust, o ancora attraverso l’app Guidely come nuova ‘segretaria personale’ digitale”. In crescita anche la richiesta per l’impiego di Polyglot, orchestratore che analizza le brochure e, utilizzando molteplici IA, propone traduzioni in più lingue senza alterare il layout originale, abbattendo tempi e costi per l’azienda.