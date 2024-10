Trecento agenti di viaggi per il G’day Australia 2024

Trecento agenti di viaggio provenienti da tutto il mondo hanno partecipato, dal 14 al 18 ottobre, a G’day Australia 2024, l’evento annuale promosso da Tourism Australia che offre loro l’opportunità di entrare in contatto con operatori turistici australiani e scoprire l’offerta e le esperienze che il Paese ha da offrire.

Quest’anno il G’day è stato organizzato in collaborazione con Tourism Western Australia e gli adv selezionati, provenienti da 21 mercati (tutti con la qualifica di Aussie Specialist, ottenuta completando il programma di formazione online di Tourism Australia), hanno potuto partecipare a un viaggio in Australia.

“Sulla base delle edizioni precedenti, sappiamo che il 100% degli agenti di viaggio ha dichiarato di promuovere maggiormente la destinazione una volta rientrati dall’evento, incoraggiando anche soggiorni più lunghi in tutto il Paese - ha dichiarato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia - . È essenziale che gli agenti di viaggio a seguito di G’day Australia siano in grado di invitare i propri clienti a pianificare un viaggio in Australia, poiché si tratta di un elemento cruciale per garantire una crescita sostenibile della nostra economia turistica”