Trenord: dal 9 settembre ripristinate le rotte interrotte per lavori in estate

Torneranno operative da lunedì 9 settembre le nove linee di Trenord che hanno subito nel corso dell’estate interruzioni parziali o totali per effettuare lavori di potenziamento infrastrutturale. Si tratta della Milano Centrale-Domodossola, Milano P. Garibaldi-Arona-Domodossola, Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, Sondrio-Tirano, S7 Milano-Lecco, Como-Lecco, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria.

“Saranno dunque sospesi i servizi sostitutivi automobilistici organizzati da Trenord nei mesi estivi, che si sono rilevati adeguati alle esigenze di mobilità dei territori interessati dalle interruzioni – spiega Trenord -. Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio”.