Trenord: ecco le corse speciali per il GP di Formula 1 a Monza

Saranno disponibili anche quest’anno le corse straordinarie di Trenord per raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza da Milano e da tutta la Lombardia in occasione del Gran Premio d’Italia di F1, fra venerdì 4 e domenica 6 settembre, giorni di prove e gara.

“Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza – spiega l’azienda in una nota -; nelle due giornate, per favorire il rientro dei tifosi sarà prolungato in orario serale fino alle ore 22.30 il servizio della linea S7, che collega Milano e Biassono Lesmo Parco, la stazione più vicina all’Autodromo. Inoltre, domenica 6 saranno effettuate 21 corse dirette Milano Porta Garibaldi-Biassono”.

Per chi parte da Milano, è disponibile il ticket speciale “GP Monza Treno+Navetta Nera Autodromo”, che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’Autodromo. Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile “GP Monza Trenord Day Pass”, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In più, “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.