Trenord: ora il biglietto si riceve su Whatsapp

Il biglietto via chat sul canale WhatsApp da acquistare presso tutte le self-service e i Digital Gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1. E’ questa la novità di Trenord.

Su Whatsapp saranno disponibili i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area STIBM e i ticket delle “Gite in treno”, pacchetti treno+esperienza per il tempo libero.

Per chi vuole ricevere su WhatsApp anche le informazioni sul proprio treno, è attivo il canale di Trenord “Il mio treno”. Accessibile dal link www.trenord.it/whatsapp/, consente di cercare la corsa di proprio interesse, inserendo il numero del treno, indicando stazioni e orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.