Trenord: passeggeri in crescita del 5%

Nei primi sette mesi del 2026 Trenord ha fatto circolare in Lombardia 480mila treni regionali, trasportando 126 milioni di passeggeri, il 5% in più sullo stesso periodo del 2025. L’84% delle corse è giunto puntuale considerando ogni causa di ritardo, mentre l’89,6% ha raggiunto la destinazione entro 7 minuti dall’orario previsto e il 96,6% entro 15 minuti.

Escludendo fattori esterni come maltempo, scioperi, comportamenti scorretti e interventi delle Autorità, la puntualità sale all’87,3%. I risultati arrivano in mesi segnati da cantieri sulla rete avviati anche in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Da giugno gli interventi infrastrutturali hanno comportato sospensioni e variazioni del servizio in snodi strategici lombardi e continueranno a incidere sulla circolazione estiva.