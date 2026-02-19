TripAdvisor, tensioni ai vertici: gli azionisti chiedono il rinnovo del Cda

Tensione in casa TripAdvisor. In seguito alla pubblicazione dei risultati dell’ultimo trimestre del 2025, l’azionista di maggioranza della piattaforma, Starboard Value, ha messo in discussione la gestione dell’attuale Consiglio di amministrazione, denunciandone “l’incapacità di saper attuare un cambiamento significativo”.

L’ultimo trimestre del 2025 ha visto il fatturato attestarsi 411 milioni di dollari - dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2024 - e il fatturato annuale crescere del 3% per un totale di 1,9 miliardi di dollari. Risultati che non hanno entusiasmato l’azionista di maggioranza, che - secondo quanto riporta Travel Weekly - ha deciso, perciò, di scrivere una dura lettera al ceo Matt Goldberg, al presidente Greg Maffei e agli altri membri del Cda. Nella missiva Jeffrey Smith, managing member di Starboard Value, ha espresso rammarico per la “mancanza di iniziativa e di urgenza” della governance, nonostante ci siano state “opportunità per poter creare valore per l’azienda”.

Starboard non ha mancato perciò di ricordare le occasioni perse, incluse la rinuncia a un’offerta di acquisizione di gennaio 2025 e i ritardi nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Secondo Smith “alla luce della consistente under performance della società, sono necessari miglioramenti significativi nella governance, incluso un ricambio del Cda”.