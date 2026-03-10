Truffa ai danni delle agenzie Iata: l’allarme della World Travel Agents Association

Scatta l’allarme truffa per le agenzie Iata di tutto il mondo. La World Travel Agents Association avrebbe rilevato ‘tattiche sofisticate’ da parte di un gruppo di cybercriminali volte a ottenere l’accesso non autorizzato ai numeri di accreditamento delle adv al fine di emettere biglietti fraudolentemente.

Secondo quanto riporta Preferente, le azioni fraudolente sarebbero state segnalate in diversi mercati in tutto il mondo.

L’associazione invita perciò gli operatori della distribuzione a tutelarsi e a esaminare i registri Ndc. “Esortiamo tutte le agenzie ad adottare misure per proteggersi - ha dichiarato il ceo della Wtaa, Otto de Vries - e invitiamo le compagnie aeree e i partner tecnologici a rafforzare i loro processi di verifica al momento dell’iscrizione a Ndc”.

Gli attacchi riguarderebbero infatti le procedure di accreditamento per l’emissione dei ticket. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla testata spagnola, i truffatori, attraverso falsi domini email simili a quelli delle agenzie regolari, sarebbero in grado di richiedere la registrazione Ndc o l’accesso ai portali delle adv aeree, e quindi di ottenere l’autorizzazione per l’emissione dei biglietti.

Nella maggior parte dei casi, l’agenzia legittima viene a conoscenza della frode e dell’emissione dei ticket solo una volta ricevute le notifiche di addebito.