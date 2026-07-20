Una spinta alla scoperta del Kazakistan per il mercato italiano. È questo l’obiettivo di TrustForce, Acik (associazione per il commercio Italo-Kazako) e Neos, che hanno coinvolto 30 tra i principali tour operator e agenzie di viaggi italiane per trasformare l'immenso potenziale turistico del Kazakistan in opportunità reali di business, rispondendo alla crescente domanda di mete autentiche e fuori dai circuiti di massa dei viaggiatori.

“Vivo e lavoro in Kazakistan da oltre vent’anni e, in tutto questo tempo, ho avuto il privilegio di conoscerne da vicino le persone, la cultura e gli straordinari paesaggi - spiega Marco Beretta, presidente di Acik -. Per questo motivo sono particolarmente felice di vedere che l’Italia stia finalmente guardando al Kazakistan come a una nuova destinazione turistica. Sono convinto che il Paese sia destinato a diventare una delle prossime grandi destinazioni del turismo internazionale”.

Grazie a una partnership diretta con il Dmc locale Tomiris Tour, la programmazione supera la rigidità dei pacchetti standard offrendo itinerari d'autore, spedizioni culturali e soluzioni ad altissimo tasso di personalizzazione. Il collegamento diretto Milano-Almaty operato da Neos rappresenta il ponte perfetto per il mercato italiano, garantendo una raggiungibilità comoda, sicura e facilmente vendibile.

“Il mercato è pronto per questa straordinaria destinazione - dichiara Gian Paolo Vairo, founder & ceo di TrustForce -. Il nostro obiettivo comune è semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi. Insieme a partner di primissimo livello, abbiamo costruito un corridoio turistico solido, mettendo a disposizione dei professionisti del settore tutti gli strumenti commerciali, operativi e formativi necessari per inserire con successo il Kazakistan nella programmazione dei prossimi mesi”.