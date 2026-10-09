TTG e InOut 2026: tre giorni di approfondimento e formazione per le agenzie di viaggi

Direttiva pacchetti, geopolitica, utilizzo dell’intelligenza artificiale, comunicazione: sono solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati sui palchi delle 9 arene di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community 2026 e che offriranno momenti di approfondimento per le agenzie di viaggi.

Dal 14 al 16 ottobre, durante i due eventi, i padiglioni di Rimini ospiteranno un fitto programma di oltre 200 eventi. Per orientarsi in questo panorama, TTG Travel Experience ha creato un’agenda appositamente pensata per i dettaglianti che parteciperanno alla kermesse: una selezione di appuntamenti rivolti espressamente al mondo della distribuzione, che affronteranno i principali temi di discussione del comparto, tra rischi e opportunità della professione degli agenti di viaggio.

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