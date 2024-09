I candidati viaggiano verso il rush finale di TTG Star. Già moltissimi i lettori che hanno espresso la propria preferenza e le votazioni, che si protrarranno fino a domenica 29 settembre, stanno procedendo spedite.

Sette i nomi in lizza, selezionati dalla redazione e dal direttore di TTG Italia per essersi distinti durante il 2024 per visione e capacità di innovare.

Ricordiamo i prescelti, in ordine rigorosamente alfabetico.

Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines

Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano e ‘Hotelier of the Year’ per Virtuoso

Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways

Marcello Mangia, presidente di Mangia’s e Aeroviaggi

Frederic Naar, titolare di Naar Tour Operator

Giuseppe Pagliara, amministratore delegato Gruppo Nicolaus

Michele Serra, presidente di Quality Group

Sette professionisti e professioniste che hanno saputo affrontare le sfide della quotidianità con coraggio e determinazione, nel segno della trasparenza e della chiarezza di intenti, in linea con quella ‘Veritas’ che quest’anno sarà il tema portante di TTG Travel Experience.

Fino a domenica 29 settembre sarà possibile esprimere la propria preferenza partecipando al sondaggio a questo link.

Il vincitore verrà incoronato a TTG Travel Experience a Rimini durante la premiazione in programma giovedì 10 ottobre alle 16,45 presso la Global Village Arena.