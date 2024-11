Turismo sostenibile: verso un business da 9 miliardi di dollari

Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari di fatturato entro il 2031. Secondo un report di Coherent Marketing Insights, il mercato varrà oltre 2 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuale del 19%.

L'adozione dei principi ESG è fondamentale per preservare le destinazioni turistiche senza danneggiare l’ambiente e le comunità locali. La domanda di viaggi sostenibili è guidata da una maggiore consapevolezza ambientale, preferenze dei turisti per esperienze ecologiche e politiche governative di supporto. Due viaggiatori su tre sono disposti a pagare di più per opzioni sostenibili, preferendo esperienze autentiche e a contatto con natura e cultura locali.

Anche le politiche pubbliche e i benefici economici del turismo sostenibile, come la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo delle comunità, favoriscono questa tendenza.