Ue, il piano salva energia ‘Taglio voli business travel’

Per gli spostamenti di lavoro, scegliere il treno al posto dell’aereo, quando possibile. Il piano contro la crisi energetica che l’Ue si prepara a presentare la prossima settimana potrebbe calare la sua scure sul business travel, chiedendo ai Governi di incentivare per questo ambito i viaggi su rotaia rispetto a quelli nei cieli.

La risposta dell’Europa alla crisi energetica conseguente al conflitto in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz.

Come riporta preferente.com, le prime bozze su piano della Commissione europea che sarà presentato nei prossimi giorni contengono indicazioni chiare sul turismo ed esorterà esorta le imprese e le amministrazioni pubbliche a evitare i viaggi aerei ove possibile e a dare priorità ad alternative meno dipendenti dai combustibili fossili.

Inoltre L’Ue chiederà agli Stati membri di aumentare i sussidi per ridurre i costi dei biglietti ferroviari e incentivare l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani.

I provvedimenti dei Governi

La commissione auspica un’azione immediata da parte degli Stati, nell’ottica di una riduzione dei consumi che passa anche da altre iniziative come la promozione dei sistemi di bike sharing, la creazione di zone pedonali e l’organizzazione di giornate senza traffico nelle città.

Le informazioni trapelate finora fanno riferimento ad una bozza circolata nelle scorse ore: i dettagli emergeranno dalla versione definitiva del progetto. Ciò che appare comunque sicuro è l’impatto del piano sul mondo del turismo e sull’utilizzo dell’aereo per gli spostamenti.

Un tema che del resto era già emerso dopo le prime avvisaglie della crisi energetica, sempre nelle stanze di Bruxelles, dalle quali erano trapelati dettagli riguardanti interventi sul mondo del turismo.

Ora le indiscrezioni sui documenti sembrano confermare l’orientamento. Ma bisogna ancora valutare le modalità con le quali i singoli Governi recepiranno le indicazioni dell’Ue.