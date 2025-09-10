Usa, agenzie contro gli albergatori insolventi: arriva la black list dell’Asta

Gli agenti di viaggi americani passano all’azione contro gli albergatori insolventi o ritardatari nei pagamenti. L’Asta - l’associazione che rappresenta gli operatori della distribuzione statunitense - ha annunciato l’arrivo di una black list delle strutture che non provvedono al versamento delle commissioni nei tempi richiesti.

Spiegando la decisione, il presidente dell’associazione, Zane Kerby, ha dichiarato: “Da molto tempo ci troviamo di fronte a un problema nel nostro settore e, onestamente, mi sto stancando.”

Il ceo ha rimarcato come i fornitori insolventi o in ritardo con i pagamenti siano una delle principali problematiche che ingolfano la distribuzione.

Entro la fine di settembre, perciò, riporta Travel Weekly, gli agenti di viaggi Usa avranno la possibilità di segnalare all’Asta le società e gli albergatori inadempienti. Questi appariranno poi inseriti nella lista nera, che sarà messa a disposizione di tutte le adv. Nell’operazione l’associazione coinvolgerà i suoi avvocati, ha precisato Kerby, sottolineando l’iniziativa servirà a garantire che gli agenti siano “pagati tempestivamente e equamente”.