Uvet: ottobre è stato il miglior mese degli ultimi 5 anni per il business travel

Il Business Travel Trend, l’indice mensile sui dati del business travel in Italia realizzato da Uvet con il Centro Studi Promotor, incorona ottobre come il miglior mese per il comparto degli ultimi 5 anni.

“Il Valore Globale dei viaggi (Travel Value) ha mostrato variazioni positive - si legge nella nota di Uvet -: se si considera solo il dato del mese di ottobre il valore del Btt è pari a 115, il miglior dato mensile degli ultimi 5 anni, in crescita sia rispetto a settembre 2025 (108) sia rispetto a ottobre 2024 (101). Mentre nel periodo gennaio-ottobre è passato a 105, un valore superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2024 (ovvero 97)”.

Anche il numero di transazioni medie nei dieci mesi gennaio-ottobre 2025 ha fatto registrare un valore di 99, quindi sugli stessi livelli del 2023 e in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, che aveva fatto registrare un BTT di 78. Dopo il 101 registrato nel solo mese di settembre, a ottobre si è registrato un dato pari a 104, ovvero quattro punti lo stesso mese del 2023 e ben venti punti in più rispetto a ottobre 2024.