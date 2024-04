Vacanze open air, chi sono e dove vanno i turisti

Il primo target sono le famiglie, con il 75% del totale, mentre il restante 25% si suddivide tra coppie (10%), piccoli gruppi (10%) e solo travellers (5%). Si compone così la platea di viaggiatori che sceglie le vacanze open air in base ai dati del Camping Report (CaRe) di Campeggi.com di Koobcamp, il portale italiano per la scelta di campeggi e villaggi vacanze. Dalle cifre raccolte si calcola in un 28% l’incremento di ricerche per la stagione estiva rispetto allo stesso periodo del 2023 e la regione preferita è la Puglia, che guida la classifica con il 30% delle ricerche totali. Seguono la Toscana con il 28% e la Sardegna con il 25%.

In rimonta rispetto al 2023 la Liguria, che dal decimo posto sale al quarto, e le Marche, che avanzano di due posizioni arrivando alla quinta. Seguono Abruzzo, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna e Calabria, new entry della classifica 2024.

Il budget si riduce

I servizi più richiesti sono l’animazione e l’intrattenimento per i più piccoli, seguiti dalle attività pet friendly e dallo sport. Dal punto di vista degli alloggi, invece, il 65% dei viaggiatori italiani predilige la sistemazione in villaggio, tra mobilhome, glamping e bungalow.

Se si allunga la durata del soggiorno, che passa a 9 giorni dai 7 dello scorso anno, si riduce il budget. “L’obiettivo - spiega Cristian Capizzi, ceo di KoobCamp, il network al quale appartiene Campeggi.com - è quindi trovare soluzioni che coniughino qualità e risparmio, senza per questo ricorrere alla vacanza mordi e fuggi. Quest’anno, infatti, aumentano i giorni a disposizione, ma la spesa media per la vacanza all’aria aperta si aggira intorno ai 700 euro, circa la metà del budget previsto per lo scorso anno”.

Le mete preferite dagli stranieri

Per quanto riguarda, invece, i turisti stranieri che raggiungono l’Italia, in testa ci sono i tedeschi (16%), seguiti dai francesi (6%) e dagli olandesi (5%). Il Veneto, con il 36% delle preferenze, si conferma anche quest’anno la destinazione prediletta dagli stranieri. Seguono Lombardia, che rispetto allo scorso anno guadagna una posizione salendo sul podio, e Trentino-Alto Adige, entrambe con il 30%, che completano così la testa della classifica che vede protagoniste le tre regioni bagnate dal Lago di Garda.