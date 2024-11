Vaiana, l’eroina di Oceania 2 di Disney, sale a bordo dell’Intercity Trenitalia

È stato presentato il sesto treno Intercity di Trenitalia targato Disney. Ad essere in bella mostra sulla livrea questa volta è Vaiana, l’eroina di Oceania 2, il film Disney in uscita il prossimo 28 novembre. Per presentare la partnership, al binario 26 della stazione di Roma Termini, erano presenti il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla e l'Ad di The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo, oltre il regista della pellicola, David Derrick Jr. e le voci italiane del film.



“Siamo sempre più vicini alle famiglie, con queste partnership ma anche alle donne”, ha dichiarato Stefano Cuzzilla, per richiamare la sua eroina in occasione della giornata del 25 novembre. “Ci abbiamo tenuto a fare la presentazione proprio oggi, per non scordarci ciò che avviene nel mondo”.



Quest'anno più di 700mila famiglie hanno scelto Intercity per i loro viaggi, il 5% in più rispetto lo scorso anno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership tra Trenitalia e The Walt Disney Company Italia, ed è dedicata alle famiglie.