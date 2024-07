3ATours compie 20 anni. La società guidata da Luca Bondi si prepara a spegnere venti candeline il 16 luglio 2024 a Roma. Tra i clienti dell’agenzia e tour operator, grandi enti e aziende come Casc Banca d’Italia, Ali Intesa Sanpaolo, Bidierre Banca di Roma, Telecom Italia e tante altre associazioni e circoli lavoratori a livello nazionale, per i quali organizza e vende viaggi.

In totale, 3ATours ha totalizzato oltre 25mila passeggeri movimentati nel 2023; un dato destinato a crescere del 25% nel 2024.

Tra le abilità dell’agenzia, quella di gestire gruppi di qualsiasi dimensione, dalle decine alle migliaia di passeggeri in qualsiasi destinazione: dai viaggi in bus in Italia agli itinerari guidati all’estero, dai city break nelle capitali europee alle crociere nel Mediterraneo e nei mari lontani, dai soggiorni Mare Italia a quelli nelle destinazioni tropicali, passando per la montagna estiva e invernale.

Ampio anche il ventaglio di proposte legato a grandi eventi, appuntamenti sportivi, gare, con risposte a richieste ad hoc e partenze a data fissa. Gestendo al meglio tale prodotto, 3ATours è diventato in questi 20 anni uno dei leader in questo particolare canale distributivo.

Soddisfatto il patron Luca Bondi, amministratore del Gruppo 3ATours: “Le grandi operazioni di blocchi spazio garantiti con i principali tour operator, compagnie da crociere e gestori alberghieri, in Italia e all’estero, ci hanno consentito di diventare un riferimento a livello nazionale. Il nostro canale di distribuzione di programmazione molto anticipata e competenza in diversi ambiti che vanno dal week-end in Italia alle operazioni di gruppo per viaggi internazionali, passando per grandi eventi per migliaia di persone. Un lavoro di anticipo, di investimenti importanti e di predisposizione all’ascolto del cliente che si aspetta una particolare tutela proprio perché convenzionato come ‘grande utenza’. Ora l’obiettivo è continuare a crescere, ampliando il raggio di azione al di fuori del Lazio. Abbiamo già aperto una sede a Bari e siamo in trattative per altre aperture in Nord Italia, dove riteniamo proficua la presenza fisica sul territorio”.