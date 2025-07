Via Con Noi: nuove affiliazioni per il network

Effetto ‘youmain team’ sull’affermazione della piattaforma Travel Room di Via Con Noi. Con oltre 550 agenzie registrate, più di 230mila richieste annue e partner attivi nel consolidamento della rete, il network associato al Gruppo Bluvacanze ha aperto le porte a nuove affiliazioni attraverso la prima tappa a Napoli del suo road show.

“Non siamo solo un gruppo di agenzie e collaboratori - ha evidenziato in Villa Apicella Giuseppe Ambrosino, amministratore del network -, ma una squadra con una visione condivisa, dove valori umani e tecnologia riescono a fondersi in modo virtuoso attraverso la nostra piattaforma b2b”.

Fra i plus, supporto 24h, tariffe Ndc e negoziate, nuove funzionalità per la biglietteria e una crescente gamma di servizi, fra cui la funzionalità AI nel backoffice, oltre al sistema Gss per il noleggio auto flessibile.