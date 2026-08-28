Aumenta il numero di italiani che scelgono settembre per partire in vacanza. Secondo i dati rilevati da eDreams, le destinazioni più ricercate si affacciano sul Mediterraneo e sette prenotazioni su dieci sono relative a un viaggio a breve raggio: il 23% ha scelto le mete turistiche italiane, il 20% la Spagna e il 7% la Francia.

I dati raccolti da eDreams e diffusi da Il Sole 24 Ore mostrano che, tra gli italiani che viaggeranno a settembre, il 28% ha messo in calendario una partenza in questa settimana, il 25% in quella del 6 settembre e il 22% nella settimana del 13 settembre.

La maggior parte di chi ha deciso di andare in ferie in questo periodo - meno caldo ma anche meno affollato - ha prenotato da due a tre mesi prima di partire (45%) e il 38% addirittura più di tre mesi in anticipo.

Per quanto riguarda, invece, la durata delle vacanze , il 36% ha prenotato soggiorni brevi, di 3 o 4 giorni, mentre il 25% si concederà un periodo più lungo, di 7-13 giorni. Sul fronte incoming, invece, i i principali Paesi di provenienza dei turisti che dall’estero raggiungeranno l’Italia nei giorni conclusivi dell’estate sono Spagna (28%), Francia (25%) e Germania (14%).