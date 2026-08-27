Viaggi d’affari, BizAway integra ÖBB nella sua piattaforma

La compagnia ferroviaria nazionale austriaca ÖBB entra nella piattaforma di BizAway, scale-up specializzata nella gestione dei viaggi d’affari. Una mossa che semplifica il processo di prenotazione per i viaggi di lavoro in Austria e nel resto d’Europa. Grazie a questa integrazione, infatti, i clienti BizAway possono ora prenotare tratte che collegano l’Austria con Germania, Italia, Svizzera, Francia e Paesi Bassi, oltre ai collegamenti internazionali notturni offerti da Nightjet, il servizio di treni notturni di ÖBB.

“ÖBB rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di offrire un’esperienza di viaggio sempre più completa e senza interruzioni - sostiene Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway -. Con questa partnership diamo alle aziende uno strumento in più per organizzare in modo facile ed efficiente gli spostamenti in Austria e verso il resto d’Europa, valorizzando al contempo un’opzione di viaggio sostenibile come il treno”.

Tra le opzioni prenotabili direttamente sul sito di BizAway i treni ÖBB nazionali e internazionali, i biglietti di 1ª e 2ª classe e i servizi Nightjet, con diverse tipologie di sistemazione tra cuccette, vagoni letto e cabina letto deluxe.

I viaggiatori che utilizzano frequentemente ÖBB possono inoltre aggiungere la propria carta ferroviaria idonea al profilo viaggiatore. Le carte supportate, tra cui Vorteilscard Classic, Vorteilscard Jugend e Vorteilscard Senior, vengono applicate automaticamente quando previsto, garantendo lo sconto disponibile senza ulteriori passaggi.