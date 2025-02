Viaggi d’affari, BizAway: “Milano e Roma tra le mete europee più ambite”

Milano, Roma e Madrid. Queste le città europee in cui si viaggia maggiormente per affari, secondo i numeri registrati nel 2024 da BizAway. Da sole queste località raccolgono il 30% delle prenotazioni effettuate dalle aziende.

Nel resto della top ten delle destinazioni per il business figurano anche: Bologna, Torino, Firenze e Venezia. Segno quest’ultimo di come la Penisola sia sempre più dinamica e attrattiva.

“Il giro d’affari dei business travel in Italia è in costante aumento - precisa Giovanni Bernardi, head of sales di BizAway -, il 2024 si è infatti confermato come un anno di ascesa per agenzie e buyer, ma anche per le aziende stesse che hanno incrementato gli investimenti nei viaggi d’affari, confermando il valore aggiunto degli incontri in presenza e non più unicamente da remoto - eredità del periodo pandemico. Siamo dunque fiduciosi - aggiunge - che anche quest’anno si possa continuare a crescere trainando così settori correlati come il terziario, tra ristoranti, alberghi e i diversi servizi ideati per accogliere professionisti provenienti da tutta Europa”.

Sempre nella stagione 2024, BizAway ha registrato un aumento del 57% delle prenotazioni rispetto al 2023.

In Italia particolarmente forti le città del Centro e del Nord. In vetta Milano, seguita da Roma e Bologna.

Per il 2025 le aspettative sono più che positive. “Se anche secondo Global Business Travel Association il 52% di acquirenti aziendali prevede un aumento dei budget per i viaggi d’affari, siamo certi che nel 2025 queste città - e non solo - possano auspicarsi di continuare a crescere, perché l’Italia è un territorio di bellezza, ma anche di opportunità lavorative che possono trainare l’economia del Paese” conclude Bernardi.