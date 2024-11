Viaggi d’affari, continua il trend positivo: a ottobre indice Btt di Uvet stabile a quota 101

Continua il trend positivo dei viaggi d’affari. A ottobre il Business Travel Trend, l’indice mensile del Gruppo Uvet sul bt, si mostra stabile a quota 101, con un valore progressivo sull’intero anno che si attesta a 97.

Il valore delle transazioni si attesta a quota 84, mostrando un leggero incremento (+1) rispetto a settembre a conferma di una spesa media in ulteriore flessione.

Guardando ai singoli comparti, quello degli hotel migliora di 3 punti in valore e di ben 6 punti nel numero di prenotazioni portandosi a quota 102 per transazioni. Stabile l’andamento dei voli con un travel value a 90 e indice transazioni a quota 84; mentre il car rental mostra un indice in ulteriore incremento toccando il valore di 152, superiore di 8 punti rispetto al mese precedente.

In flessione, invece, il comparto rail che diminuisce il proprio valore di 5 punti conseguente un drastico calo nel numero di biglietti - da 122 a 103 - rispetto al mese precedente.

L’indice di spesa media scende di un punto (120) mantenendo il valore progressivo di ottobre a 125.

Nel comparto voli le trasferte domestiche (101) e le tratte europee (105) sono incrementate a fronte di una sensibile riduzione dei voli intercontinentali, che scendono a 99 dal valore di 105 registrato a settembre.