La cura di sé è la priorità dei nuovi business traveller. È quanto emerge dall’Amex Trendex: Business Travel Edition, indagine condotta da American Express sul mercato statunitense con l’obiettivo di tracciare le nuove tendenze dei viaggiatori d’affari Millennial e GenZ.

Secondo lo studio, le nuove generazioni di business traveller stanno dando crescente importanza al ‘self care’ durante le trasferte lavorative. Come? L’80% - riporta traveldailynews.com - tende a prolungare i viaggi per svago; il 48% modifica la propria routine quotidiana prima di partire per adattarsi meglio al nuovo fuso orario; il 54% porta oggetti personali che ricordano casa; il 70% cena da solo per ricaricarsi; e il 52% si ritaglia del tempo per guardare i propri film preferiti, eventi sportivi o spettacoli.

In alcuni casi (77% degli intervistati) si arriva anche a spendere di tasca propria per rendere più confortevole il viaggio, optando per un upgrade dell’hotel o del biglietto aereo.