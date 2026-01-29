TTG Italia

Viaggi d’affari, una nuova piattaforma b2b per la gestione dei pagamenti

Viaggi d’affari, una nuova piattaforma b2b per la gestione dei pagamenti

Una nuova piattaforma concepita per semplificare l’intero ciclo di pagamento, spesa e rendicontazione nel settore del business travel. S4BT-Solutions for Business Travel lancia Trevium, nuova struttura finanziaria pensata per supportare adv, Tmc, operatori e strutture ricettive nella gestione dei viaggi d’affari lanciata da S4BT-Solutions for Business Travel.

Con un approccio end-to-end, Trevium integra in un’unica soluzione più funzioni: pagamenti centralizzati, automazione delle fatture, validazione, riconciliazione, recupero Iva e reportistica.

“Abbiamo ascoltato attentamente le esigenze dei nostri clienti: la gestione finanziaria dei viaggi è un nodo critico e spesso inefficiente - spiega il ceo e fondatore di S4BT, Ziad Minkara -. Con Trevium offriamo una risposta definitiva. In un settore dove i volumi di transazioni sono elevatissimi, il controllo dei flussi rappresenta una leva strategica: chi gestisce i flussi, guida il cambiamento.”

L’architettura API-first e modulare di Trevium garantisce un’integrazione fluida con le piattaforme esistenti, sostituendo soluzioni obsolete e scollegate. Grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale, la piattaforma acquisisce e classifica automaticamente fatture da hotel, fornitori di mobilità, agenzie e altri partner, convalidandole in tempo reale rispetto a prenotazioni, dati dei viaggiatori, politiche aziendali e tariffe concordate. Il risultato: drastica riduzione dell’attività manuale, maggiore accuratezza, efficienza e controllo.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana