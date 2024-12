Viaggi di Capodanno, l’analisi di Assoviaggi-Cst sulle vendite in agenzia

Due terzi all’estero e i rimanenti in Italia. Sarà questa la distribuzione delle vacanze di Capodanno degli italiani in base agli acquisti di servizi effettuati nelle agenzie, secondo il sondaggio effettuato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti. Il tutto per un totale di circa 1,3 milioni di italiani in partenza.

“Complessivamente, però, le richieste di prenotazione sono in calo di circa il 4% rispetto allo scorso anno – si legge in una nota di Assoviaggi -: la forte ripresa del mercato del turismo globale ha comportato l’aumento delle tariffe in tutto il mondo, ma gli alti costi dei servizi turistici pesano in particolar modo sui viaggiatori italiani che hanno meno capacità di spesa di altri Paesi europei”.

A fare da traino quest’anno sono le Capitali europee e le crociere e vanno bene anche i viaggi su misura e di avventura. Tra le destinazioni invece spicca il forte aumento della domanda sul Marocco e sull’Egitto.