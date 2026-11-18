L’intelligenza artificiale guadagna terreno nel mondo dei viaggi. Secondo il Travel Horizons Report di lastminute.com quasi la metà dei viaggiatori europei (45%) ha utilizzato l’AI per pianificare una vacanza negli ultimi 12 mesi, mentre il 37% la utilizza già durante i propri viaggi, segno che l’adozione della tecnologia non si limita più alla fase di pianificazione, ma all’intera esperienza di viaggio.

L’Italia si distingue tra i mercati europei più digitalmente evoluti in ambito travel: il 51% dei viaggiatori ha utilizzato l’AI per organizzare una vacanza, rispetto al 57% della Spagna e ad appena il 30% del Regno Unito.

Significative anche le differenze generazionali: il 73% della Gen Z e il 68% dei Millennials hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per organizzare un viaggio nell’ultimo anno, contro il 38% dei viaggiatori over 55.

Il ruolo dell’AI

Tra coloro che utilizzano l’AI per pianificare le proprie vacanze, segnala il report di lastminute.com, il 17% afferma che la tecnologia ha permesso di dedicare meno tempo all’organizzazione del viaggio, il 16% è riuscito a creare vacanze più in linea con i propri interessi e un altro 16% dichiara di sentirsi più sicuro delle proprie scelte. Per l’11%, l’intelligenza artificiale ha persino aperto le porte a destinazioni che prima non avrebbe mai preso in considerazione.

Questa crescente propensione verso esperienze di viaggio sempre più personalizzate trova riscontro anche nei trend di prenotazione in Italia. Secondo i dati di prenotazione di lastminute.com, i city break registrano una crescita del 14,8% su base annua, mentre i soggiorni brevi, da una a tre notti, rappresentano ormai quasi la metà delle prenotazioni complessive (49,8%), con un incremento dell’11% rispetto al 2025. Questi trend evidenziano un interesse crescente verso esperienze di viaggio più flessibili, brevi e personalizzate, nelle quali l’ispirazione e la pianificazione degli itinerari supportate dall’intelligenza artificiale potrebbero assumere un ruolo sempre più rilevante.

Il nodo della fiducia

L’entusiasmo nei confronti dell’AI, tuttavia, non si traduce necessariamente in una fiducia totale. Se il 40% dei consumatori europei si dichiara disposto a utilizzare l’intelligenza artificiale per confrontare i prezzi e il 29% per ricevere suggerimenti, soltanto il 12% si affiderebbe alla tecnologia per prenotare una vacanza al proprio posto.

Guardando avanti, secondo il report nel 2027 l’intelligenza artificiale è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nell’esperienza di vacanza, aiutando i viaggiatori a sfruttare al meglio il proprio tempo, il budget a disposizione e le opportunità disponibili, senza necessariamente sostituire la componente umana nel processo decisionale.