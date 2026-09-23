Venticinque destinazioni e altrettante esperienze per vivere il viaggio in modo diverso. Lonely Planet alza il velo su Best in Travel 2027, la nuova edizione della guida che raccoglie 50 proposte di itinerario da non perdere nei prossimi mesi.

Le idee inserite nella guida - costruita attraverso i racconti e le testimonianze degli autori Lonely Planet - intercetta alcune delle tendenze che stanno orientando la domanda, come la ricerca di ritmi più rilassati e di luoghi meno affollati, nonché la crescente richiesta di connessione con il territorio e le comunità locali.

Il Veneto nella selezione 2027

Partendo dall’Italia, la destinazione scelta da Lonely Planet è il Veneto, suggerito per la varietà dei paesaggi, la ricchezza di angoli ancora poco conosciuti e il patrimonio enogastronomico.

La selezione internazionale comprende l’antica León, in Spagna, e la Polinesia Francese, proposta non solo per il patrimonio naturalistico, ma anche come occasione di incontro con tradizioni e stili di vita locali.

Tra gli altri suggerimenti figurano la North Shore del Minnesota, affacciata sul Lago Superiore, e due proposte in Giappone: Okinawa, per la natura subtropicale e la cultura locale; e il trekking lungo il sentiero costiero di Michinoku.

Natura ed esperienze

Per gli amanti della natura, Lonely Planet segnala il Killary Fjord, in Irlanda, le sequoie della California e un itinerario in barca a vela alle Isole Eolie.

Per chi cerca esperienze slow e autentiche, la guida propone: la Darjeeling Himalayan Railway in India; un safari a piedi nel Gombe National Park, in Tanzania, sulle tracce degli scimpanzé studiati da Jane Goodall; le escursioni in longboat nell’habitat degli oranghi in Malaysia.